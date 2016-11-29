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    Боккетти не согласен на зарплату, предлагаемую «Спартаком» по новому контракту

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккети не желает принимать условия нового контракта, предлагаемого руководством клуба. Текущее соглашение 29-летнего игрока рассчитано до окончания нынешнего сезона, и стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество. Однако при этом красно-белые настаивают на значительном уменьшении зарплаты итальянца с 2,7 до 1,4 миллиона евро без учета различных бонусов.

    Отметим, сегодня в турецких СМИ появилась информация, что ввиду сложившейся ситуации Боккетти намерен принять предложение «Галатасарая» и переехать в Стамбул уже в январе.

    В текущем розыгрыше РФПЛ на счету Боккетти 11 матчей и один забитый мяч.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2016 17:46
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 30 ноября 2016, 09:35

      Надо договориться...

      0
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 29 ноября 2016, 20:36

      мне интересно почему автор не написал что дважды в этом сезоне Боккетти вытаскивал мячи из пустых ворот? А это на мой взгляд поважнее забитого им гола...

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 29 ноября 2016, 20:32

      так до весны все разбегутся..Кто потом чемпионом будет?

      -2
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      Рейтинг: +11359

      alp 29 ноября 2016, 20:15

      ну ваще то это плевок в рожу - сотрудник работает, дает результат.. ему бы в пору просить повышения, вместо чего он получает понижение зп. обычно, так делают, чтобы чел сам ушел по собственному.

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 29 ноября 2016, 20:11

      Турки больше платить не будут.Да и в Турции играть надо.Соглашайся пока дают.

      0
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      Рейтинг: +295

      dudarik 29 ноября 2016, 19:45

      Жаль,если уйдет

      0
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      Рейтинг: -2

      МВЮ 29 ноября 2016, 19:25

      Мало иди в сварщики там обещают.... да и только. Но надо всё обговорить и решить он не мало пользы принёс да и скандалов с ним не помню.

      0
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      Рейтинг: +11

      Maiklborkov 29 ноября 2016, 19:23

      Не отдавайте его спартачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 29 ноября 2016, 19:15

      Надо его сохранить! Очередные федуно-еврейские инсинуации. Как же он достал!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2016, 18:56

      Надо искать компромисс.

      3
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