Азмун: «Хочу походить на Ибрагимовича, а сравнения с Месси мне не по душе»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун подчеркнул, что устал от сравнений с лидером «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси. По словам игрока, ему гораздо ближе стиль форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

– Выбирая между «Барселоной» и «Реалом», кто круче?

– Для меня «Реал».

– Вы как-то говорили, что вам надоело сравнение с Лионелем Месси.

– Я уже сто раз говорил, что мне не нравится, когда меня называют «иранским Месси», я не играю как он, я не обхожу соперников на дриблинге, вообще не понимаю, почему нас сравнивают.

– А с кем вы можете себя сравнить?

– Со Златаном.

– То есть, вы играете как он?

– Нет, но я хочу играть как он. Не думаю, что сейчас я играю как он.