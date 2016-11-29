Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Оренбург»

    В поединке 16-го тура молодежного первенства ЦСКА в родных стенах нанес сокрушительное поражение «Оренбургу», отправив в сетку его ворот шесть безответных мячей. Хет-трик на свой счет записал форвард Тимур Жамалетдинов, еще по разу отметились Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков.

    Молодежное первенство. 16-й тур

    ЦСКА (мол.) – Оренбург (мол.) – 6:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жамалетдинов, 37; 2:0 – Гордюшенко, 51; 3:0 – Тикнизян, 54; 4:0 – Алибеков, 59; 5:0 – Жамалетдинов, 76: 6:0 – Жамалетдинов, 86.

    Календарь молодежного первенства

    Таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2016 16:08
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11