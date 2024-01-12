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    Стипиди: «В футболе должен управлять РФС, а не «Газпром»

    Футбольный функционер и селекционер, бывший арбитр Павел Стипиди рассказал о проблемах российского футбола.

    «У нас любят восхищаться английским футболом, немецким и так далее. А почему там такой футбол? Потому что там все полностью подчиняются федерации футбола и правила для всех одинаковые. С клубов, которые их нарушают, снимают очки, они опускаются в нижнюю часть таблицы. И это правильно. Нарушающие каноны развития футбола должны наказываться.

    И у нас всем в футболе должен управлять РФС, а не «Газпром». Да, «Газпром» делает великое дело, помогая финансово молодежной лиге, оплачивая проживание, питание. Но это лишь часть айсберга, только кусочек небольшой. Там играют молодежные команды клубов Премьер-лиги, «Чертаново», ФШМ.

    А остальные что? А Первая лига, а Вторая лига? В Германии миллион лиг, и все они подчиняются Футбольному союзу Германии. А в России у каждой лиги свой регламент – не могут сделать общий под эгидой РФС.

    И игру перенести в декабре из-за мороза или снегопада не могут – якобы регламент не позволяет. Упорно держат дурацкую систему «осень-весна», не подходящую нам по погодным условиям. ЦСКА и «Зенит» выиграли по Кубку УЕФА по системе «весна-осень», а потом никаких успехов у наших клубов на европейской арене не было.

    Много нефутбольных людей работает в нашем футболе. Может, кто-то из них работал на тракторном заводе и знает, как гусеницу цеплять к трактору, но футбол – это же совсем другое», – сказал Стипиди.

    • Стипиди работал на различных должностях в «Соколе», махачкалинском «Динамо», «Анжи», «Тереке».
    • Российский футбол перешел на систему «осень-весна» по ходу сезона-2011/12.
    • Президент РФС Александр Дюков является генеральным директором ПАО «Газпром нефть».

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Комментарии (16)
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    PAREVG.
    1705044846
    Полностью согласен. Прав на все 100%
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    Kollljan
    1705045456
    Кто платит, тот девушку и танцует.
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    Дубина
    1705046534
    Это и ежу понятно! Вся мафия с Питера)))) Все под Газпромом!!! Липовые Чампионы!!! Пробитые))))
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    NewLife
    1705047849
    "Мечты сбываются" и понятно, чьи))
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    JTherry
    1705051853
    если бы непрофессионализм существовал в управлении только РФС или РПЛ, он существует везде в России: газпрёмом управляет Миллер, далёкий от газовой сферы, Шойгу никогда не служил в армии, Д.Патрушев не имеет отношение к сельскому хозяйству... все топовые назначения проводятся по протекции...) а это значит, что и результаты - соответствующие, преференции получает тот, кто находится "у руля"...
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    BarStep
    1705052221
    Что-то я не понял этого товарища и глоров снизу поддакивающих… Газпром и объединение всех лиг в единое целое - где взаимосвязь? Газпром - просто спонсор (денежный мешок). Он к стати помогает не только футболу и не только в нашей стране. Если этот Стипиди предлагает все-таки Газпрому возглавить данное безобразие - тогда это будет внешнее управление футболом в стране, что противоречит уставу ФИФА
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    Айболид
    1705056983
    Надо чтобы Газпром прекратил финансирование всего , что связанно с российским спортом . Пускай "Стипидики" башляют , коли умные такие .
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1705064364
    Ай да Стипиди,сказанул аж мурашки по жопе
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    Павелий
    1705077050
    В руководстве РФС 11 человек. Из них 3 - активно связаны с Зенитом и Гапромом, включая 2 самых важных в РФС: Дюкова и Митрофанова. Админ ресурс в полный рост.
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