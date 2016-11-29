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  • Соколов: «Мог оказаться в ЦСКА вместе с Мамаевым, но «Торпедо» запросило много денег»

Соколов: «Мог оказаться в ЦСКА вместе с Мамаевым, но «Торпедо» запросило много денег»

29 ноября 2016, 15:22
1

Полузащитник московского «Торпедо» Дмитрий Соколов объяснил, почему не перешел в ЦСКА вместе с Павлом Мамаевым.

«Все было очень близко. У Паши оставалось полгода контракта в «Торпедо», а у меня еще три года. Мамаев мог уйти бесплатно, поэтому, думаю, и продали его не особо за большие деньги. По мне же «Торпедо» могло называть ту сумму, которая команде была нужна. Видимо, она была слишком высока», – рассказал Соколов.

Сейчас Дмитрий Соколов играет за «Торпедо» в ПФЛ. В нынешнем сезоне футболист отыграл 12 матчей, в которых забил три гола.

«Город Москва – фактический хозяин «Торпедо». Почему умирает великий клуб, о котором все забыли

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Соколов Дмитрий
Комментарии (1)
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ivanthebest
1480423719
Ты кто такой? Не думаю что там речь шла о миллионах, если бы был нужен, подписали б без вопросов...
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