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    Хацкевич: «Слова Слуцкого после Евро? Они означают, что ты уже опускаешься на дно»

    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич высказал мнение о словах Леонида Слуцкого после провала российской команды на Евро-2016 во Франции.

    – Слуцкий после Евро рассказывал, что после матча с Уэльсом к нему в номер пришли игроки, и все вместе они сказали: «Мы говно».

    – Не слышал эту историю от первого лица, хотя общаюсь с Гончаренко, который дружит со Слуцким. Одни футболисты говорят, что это было, другие – отрицают. Но я никогда своим футболистам такого не скажу. Это значит, что ты уже опускаешься до дна. Может быть, Слуцкий почувствовал, что в тот момент сборная оказалась в самом низу. Но Россия была и наверху, она не так давно была третьей на Евро. Мы там не были, но и на дно не падали. Здесь нужно себя тоже ценить и уважать, – цитирует Хацкевича by.tribuna.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 10:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 ноября 2016, 12:17

      Кокорин с Мамаевым наверное зашли и так сказали, а потом в клуб

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 ноября 2016, 12:14

      Бомбардиру очень приятно напоминать себе и болельщикам про говно.
      На более интересные темы по футболу Бомбардир не способен и напоминает,
      что он говно.

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 29 ноября 2016, 12:11

      chu is Chackevitсh?

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 29 ноября 2016, 11:32

      Какое дно? Говно ж вроде не тонет...

      1
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 29 ноября 2016, 11:06

      Вы все говно! Так вот о чем (точнее о ком) это было!

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