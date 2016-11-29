Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мевля: «Бердыев – отличный тренер, который помогает развиваться»

    Защитник «Ростова» Миха Мевля поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева. Напомним, что 26-летний словенец перешел в российский клуб этим летом из бухарестского «Динамо».

    «Мне о Бердыеве многое рассказывали. Сейчас я уже три месяца у него тренируюсь, и да, все это правда. Он отличный тренер, который помогает развиваться. Особенно в плане тактики. Он рассказал, в чем мне необходимо совершенствоваться, как чувствовать позицию. Для меня игра в пять защитников по большому счету нова. Хотя я играл в таком построении в Швейцарии. Но там я был центральным защитником, а тут правый центральный.

    Бердыев объясняет, как нужно действовать при обороне, как при атаке. Он чувствует команду. Бердыев придает нам уверенности. На поле каждый четко знает, как двигаться – это главное. Когда все футболисты действуют слаженно, как одна команда, то можно обыгрывать кого угодно.

    У каждого тренера своя манера. Бердыев – это в первую очередь дисциплина и тактика. Нам очень тяжело забить, а при атаке мы действительно опасны», — сказал Мевля.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2016 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 29 ноября 2016, 12:09

      Удачи ребята вам в последних матчах с Уралом,Зенитом и ПСВ.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11