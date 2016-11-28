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    Кечинов считает, что ЦСКА не конкурент «Спартаку»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал лидерство красно-белых в РФПЛ. По мнению Кечинова, конкуренцию москвичам может составить «Зенит», а ЦСКА выбыл из гонки за золотые медали.

    «Спартак» как никогда близок к завоеванию золотых медалей. Самое главное – чтобы не было самоуспокоения. Догнать «Спартак» может «Зенит», если вдруг спартаковцы успокоятся. Но этого делать нельзя ни в коем случае. Я не думаю, что ЦСКА будет бороться за золотые медали. Максимум в этом сезоне – третье место. Армейцы играют нестабильно.

    Массимо Каррера эмоционально завел команду. В глазах спартаковцев огонь, огромное желание. Все по делу, «Спартак» по праву занимает первое место в чемпионате России. И по игре, и по составу «Спартак» сейчас один из фаворитов в борьбе за золотые медали. Отрыв шесть очков, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Команде нужно хорошо подготовиться в зимнюю паузу и провести остаток чемпионата на такой же волне. И тогда все будет нормально у «Спартака», – сказал Кечинов.

    Источник: Р-Спорт

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    28.11.2016 22:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 29 ноября 2016, 11:58

      Это мы еще посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 ноября 2016, 08:03

      Очень все на это надеемся.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 29 ноября 2016, 01:18

      Это просто ничтожество Слуцкий не конкурент ТРЕНЕРУ КАРРЕРЕ! Махнёмся, не глядя? И всё изменится кардинально! Или верните Аленичева, тогда играть будем на равных...

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > cska-62 29 ноября 2016, 09:34

      Будь у ЦСКА здоровый Оланаре, не было бы истории с Еременко, здоров Дзагоев - даже при только таких "но" я бы сомневался, что Спартак победит в последнем дерби (при том условии, что сейчас Спартак объективно сильнее всех). А если вдруг порочно-остаточный принцип Гинера в грядущее ТО извернется и выплюнет что-то на трансферы (которые, за исключением Витиньо и Траоре (и то последний, скорее, от безысходности), всегда были лучшими в РФПЛ), то могут слова Рината Билялетдинова о зимнем перерыве и сбыться. Незачем сваливать на кабинеты историю двухлетней давности и армейскую рекордную серию из 10 матчей - она может и повториться, на что мы, армейцы, все очень надеемся

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 ноября 2016, 23:39

      Ну во-первых, ещё пауза не началась и перед ней ещё есть аж 2 матча, за которые также нужно набирать очки и соперники не самые простые. Во-вторых только половина чемпионата и о чемпионстве говорить очень рано. Надеюсь таблица в верхней строке чемпионата не поменяется до самого конца, но это уже будет видно ближе к маю...

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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > ivanthebest 28 ноября 2016, 23:42

      верно говоришь, в прошлом сезоне тоже вроде всё решилось до зимы, а на деле до последней минуты затянулось

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 ноября 2016, 23:30

      Не знаю как Спартак, а вот ЦСКА точно чемпионом не будет

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      Рейтинг: +364

      neofizer 28 ноября 2016, 23:17

      Валера,акстись-spartak-bez-titulov.ru

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