Баптиста считает Кариоку одним из самых выдающихся бразильцев, выступавших в РФПЛ

Бразильский полузащитник Жулио Баптиста заявил, что бывший полузащитник «Спартака» Кариока, наравне с Вагнером Лавом и Халком, был одним из самых выдающихся бразильских футболистов, выступавших в чемпионате России.

«Россия всегда была гостеприимной, ваша страна часто принимает бразильских футболистов.Здесь играли такие выдающиеся игроки, как Вагнер Лав, Халк, Рафаэл Кариока, Виллиан, и это очень хорошо: они оставили здесь свой след – в чемпионате в целом и в командах, за которые они играли. Выступление в вашем чемпионате помогло как бразильцам, которые уже здесь играли, так и тем, кто только раздумывает над переездом сюда, так как они знают, что бразильцы уже здесь побывали и смогли оставить свой след.

Очень важную роль играет адаптация и то, как игрок воспринимает страну, в которую он приезжает, ее культуру. Что касается Кариоки, может, у него пошло все не так именно из-за адаптации, может, по другим причинам, которые нам неизвестны. В любом случае, он – очень хороший игрок, который смог отлично проявить себя в Бразилии», – сказал Баптиста.