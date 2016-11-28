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  • Баптиста считает Кариоку одним из самых выдающихся бразильцев, выступавших в РФПЛ

Баптиста считает Кариоку одним из самых выдающихся бразильцев, выступавших в РФПЛ

28 ноября 2016, 19:16
7

Бразильский полузащитник Жулио Баптиста заявил, что бывший полузащитник «Спартака» Кариока, наравне с Вагнером Лавом и Халком, был одним из самых выдающихся бразильских футболистов, выступавших в чемпионате России.

«Россия всегда была гостеприимной, ваша страна часто принимает бразильских футболистов.Здесь играли такие выдающиеся игроки, как Вагнер Лав, Халк, Рафаэл Кариока, Виллиан, и это очень хорошо: они оставили здесь свой след – в чемпионате в целом и в командах, за которые они играли. Выступление в вашем чемпионате помогло как бразильцам, которые уже здесь играли, так и тем, кто только раздумывает над переездом сюда, так как они знают, что бразильцы уже здесь побывали и смогли оставить свой след.

Очень важную роль играет адаптация и то, как игрок воспринимает страну, в которую он приезжает, ее культуру. Что касается Кариоки, может, у него пошло все не так именно из-за адаптации, может, по другим причинам, которые нам неизвестны. В любом случае, он – очень хороший игрок, который смог отлично проявить себя в Бразилии», – сказал Баптиста.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Вагнер Лав Баптиста Жулио Халк Кариока
Комментарии (7)
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ViktorMG
1480350162
Если бы не его пофигизм, то может быть и лучший.
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luke-c1
1480354015
Дуду и Жо хороши были
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turist82
1480356876
Когда Кариока был в ударе - он феерил просто. Но такое было не так чтоб часто..
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ivanthebest
1480361608
Талант Кариоки был виден невооружённым глазом, но только по полю он всегда ходил с фэйсом как-будто ему 3-литровую клизму перед матчем впаяли...
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