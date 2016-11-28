Газинский: «Надеюсь, что стану забивать чаще, но главное – быть полезным команде»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подчеркнул, что чувствует себя уверенно, располагаясь ближе к атаке. По словам игрока, теперь он надеется чаще пополнять свой голевой счет. В нынешнем розыгрыше РФПЛ в активе 27-летнего хавбека два забитых мяча в 15-ти встречах.

«В последнее время я играю уже не чисто опорного полузащитника, а чуть выше, и у меня появилось больше возможностей ходить вперед. Отсюда и моменты. А есть моменты – есть и голы. Надеюсь, что в дальнейшем и моменты будут возникать чаще, и забивать буду больше. Самое главное для меня – быть полезным команде и радовать игрой болельщиков.

Как ощущаю себя в этом новом амплуа? Я бы не сказал, что это оно совершенно новое для меня. Я же не крайнего защитника играю и не в воротах. Просто стал располагаться чуть ближе к атаке. Но при этом так же помогаю обороне, как и раньше, так что мои функции кардинально не изменились. Мне эта позиция нравится, и с каждым матчем я чувствую себя на ней все увереннее», – сказал Газинский.