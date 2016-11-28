Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газинский: «Надеюсь, что стану забивать чаще, но главное – быть полезным команде»

Газинский: «Надеюсь, что стану забивать чаще, но главное – быть полезным команде»

28 ноября 2016, 14:33

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подчеркнул, что чувствует себя уверенно, располагаясь ближе к атаке. По словам игрока, теперь он надеется чаще пополнять свой голевой счет. В нынешнем розыгрыше РФПЛ в активе 27-летнего хавбека два забитых мяча в 15-ти встречах.

«В последнее время я играю уже не чисто опорного полузащитника, а чуть выше, и у меня появилось больше возможностей ходить вперед. Отсюда и моменты. А есть моменты – есть и голы. Надеюсь, что в дальнейшем и моменты будут возникать чаще, и забивать буду больше. Самое главное для меня – быть полезным команде и радовать игрой болельщиков.

Как ощущаю себя в этом новом амплуа? Я бы не сказал, что это оно совершенно новое для меня. Я же не крайнего защитника играю и не в воротах. Просто стал располагаться чуть ближе к атаке. Но при этом так же помогаю обороне, как и раньше, так что мои функции кардинально не изменились. Мне эта позиция нравится, и с каждым матчем я чувствую себя на ней все увереннее», – сказал Газинский.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Газинский Юрий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
5
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Все новости
Все новости
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
4
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
14
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
17
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+