Кроос заявил, что завершит карьеру после окончания контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос подчеркнул, что намерен повесть бутсы на гвоздь по истечении действующего контракта со «сливочными». Недавно немецкий футболист продлил договор с мадридцами до середины 2022 года.

«Я не просто так продлил свой контракт до 2022 года. К тому времени мне исполнится 32 года, и я думаю, что это подходящий возраст для завершения карьеры. По крайней мере сейчас я мыслю именно так. Я не собираюсь выступать до 38 или 39 лет. 32 года – это тот возраст, когда твои лучшие годы в футболе уже прошли», – сказал Кроос.

Напомним, Кроос перебрался в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В текущем розыгрыше Примеры на его счету один гол и шесть результативных передач в 11-ти встречах.