Вела: «Реал Сосьедад» заслужил три очка в матче с «Барселоной»

Нападающий «Реала Сосьедад» Карлос Вела уверен, что если учитывать все голевые моменты его команды во встрече с «Барселоной», то победа должна была достаться команде из Сан-Себастяна.

«Реал Сосьедад» заслужил три очка в матче с «Барселоной», если брать во внимание все наши голевые моменты. Но даже после ничейного счета мы покидали поле с высоко поднятой головой. Когда «Барселона» не владеет мячом, ей можно доставить неприятности.

Нам нужно запомнить эту игру и идти дальше. Если нам это удастся, то мы сведем потери очков в будущих играх к минимуму», – заявил Вела.

Матч 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» закончился со счетом 1:1.