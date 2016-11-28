Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)
Материалы

Реал Сосьедад - Барселона

27.11.2016, Воскресенье, 22:45 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 13 тур Реал Сосьедад - Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:30 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
13 тур
28 ноября, суббота 18:00 Барселона 4:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 19:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
17 тур
4 января, воскресенье 23:00 Реал Сосьедад 1:0 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
22 февраля, суббота 23:00 Реал Сосьедад 3:1 Барселона
6 тур
24 сентября, вторник 22:00 Барселона 4:1 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 13 февраля, четверг 01:00 Реал Сосьедад 1:1 Барселона
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 6 февраля, четверг 01:00 Барселона 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 21:00 Реал Сосьедад 3:2 Барселона
1 тур
19 августа, воскресенье 23:00 Барселона 5:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 01:00 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Реал Сосьедад 2:2 Барселона
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
30 апреля, суббота 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Барселона
15 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Барселона 5:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 28 ноября 2016, 01:19

    Что происходит с Барселоной - ужас!




    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17

    Mainstream One 28 ноября 2016, 00:40

    да, тежёло барсе приходиться!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +617

    nelez 28 ноября 2016, 00:40

    Судья опять сделал свое. Не считал чистый гол Сосьедада.. барса заработала одно очко , Сосьедад потерял две.

    -1
    Ответить
  • Читайте нас: 