«Палмейрас» Барриоса досрочно выиграл чемпионат Бразилии

В матче 37-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» переиграл «Шапекоэнсе» с минимальным перевесом – 1:0. Это позволило команде бывшего нападающего «Спартака» Лукаса Барриоса стать победителем турнира за тур до его окончания. Единственный гол в этой встрече провел на 25-й минуте Фабиано.

Стоит отметить, что последний раз «Палмейрас» брал чемпионство в 1994 году, а всего в активе клуба девять чемпионских званий.

Чемпионат Бразилии. Серия А. 37-й тур

Палмейрас (Сан-Паулу) – Шапекоэнсе (Шапеко) – 1:0

Гол: 1:0 – Фабиано, 26.