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  • Примера. «Барселона» потеряла очки в матче с «Реалом Сосьедад»

Примера. «Барселона» потеряла очки в матче с «Реалом Сосьедад»

28 ноября 2016, 00:37
14

В поединке 13-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле разошелся миром с «Барселоной» – 1:1. На гол нападающего хозяев Виллиана Жозе гости ответили точным ударом Лионеля Месси.

После этого результата команда из Сан-Себастьяна набрала 23 очка и сохранила за собой пятое место. Каталонцы, в активе которых 27 баллов, располагаются на второй позиции в турнирной табллице. Их отрыв от лидера Примеры «Реала» увеличился до шести очков.

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 1:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Жозе, 53; 1:1 – Месси, 59.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Сосьедад Барселона Месси Лионель Виллиан Жозе
Комментарии (14)
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Luis Figo
1480282846
Как Фан Барселоны, хочу сказать что Судьи допустили не мало ошибок! А главное не засчитали чистый гол Р. Сосьедата, так что могли вообще не взять очки! ))
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Mainstream One
1480283161
Да, тяжело барсе, но думаю скоро должна пойти игра!!!
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Павел Буре
1480284107
Я болею за барсу, и особо не парюсь, они сейчас не в лучшей физической форме находятся,0 после нового года попрут, я уверен. В прошлом году всех рвали до нового года в итоге в апреле в примере слили 4 игры, чуть чемпеонство не профукали, и в лиге чемпионов атлетико слились без вариантов. Думаю весна покажет кто где срал.
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Alex Flash
1480288262
Заметно в последних играх играют без отдачи.Как покатит.По ходу Сливаки имеют большие шансы на 1 место.Надо им Карреру на зиму в аренду дать.Пусть их мотивирует,а то Энрике похоже сдулся
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КЭТиК
1480299266
Один Реал помог другому.
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a-rakhmatov
1480301260
Барса буксует)))
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Java Tulkunov
1480302962
Проелятие на стадионе "Реал Сосьедада" продолжается...
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K1slo
1480310475
1:1
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Schicko_008
1480320058
На мой взгляд, главная проблема барсы сейчас - отсутствие качественной ротации. Играют каждый матч 12 одних и тех же человек. Был уже звоночек в прошлом году, когда чуть не потеряли чемпионство. В этом году Энрике вроде пытается ротировать, но получается очень плохо... Понятно же, что Суарес-Месси-Неймар мощнейшее нападение в мире, но только в таком составе и только когда все в хорошей форме. Более того, оптимально они играют, когда под ними есть Иньеста. Но им же нужно отдыхать (ил Андреас вон поломался)! И в такой ситуации ротация типа "а давайте вместо Суареса поставим Пако или вместо Неймара Рафинью" не работает!! Когда выпускаешь иной состав игроков, нужна иная модель игры!!! Не получится заменить Иньесту Денисом Суаресом в схеме 4-3-3 ну никак!!! А матч с Сосьедадом - результат усталости ведущих игроков и отсутствия Иньесты. Все.
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KingRey21
1480333862
На мой взгляд,это Реал Сосьедад потерял в этой встрече два очка,а никак ни Барса!!!
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