Примера. «Барселона» потеряла очки в матче с «Реалом Сосьедад»

В поединке 13-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле разошелся миром с «Барселоной» – 1:1. На гол нападающего хозяев Виллиана Жозе гости ответили точным ударом Лионеля Месси.

После этого результата команда из Сан-Себастьяна набрала 23 очка и сохранила за собой пятое место. Каталонцы, в активе которых 27 баллов, располагаются на второй позиции в турнирной табллице. Их отрыв от лидера Примеры «Реала» увеличился до шести очков.

Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Реал Сосьедад – Барселона – 1:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Жозе, 53; 1:1 – Месси, 59.

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