Генич: «В «Зените» тяжелая атмосфера. Драка в раздевалке? Возможно»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о возможной драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром». По его словам, в петербургской команде сейчас царит тяжелая атмосфера.

«Надо сказать, что атмосфера в Зените… сложная. Могу ли подтвердить драку в раздевалке? Возможно», – сообщил Генич.

Напомним, что «Зенит» потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2 и увеличил отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака» до шести очков.