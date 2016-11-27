Генич: «В «Зените» тяжелая атмосфера. Драка в раздевалке? Возможно»

Зениту нужен другой вратарь никак не связанный не с Санкт-Петербургом не с инфраструктурой футбольного клуба Зенит По окончании зимнего трансферного окна 1.02 2017г. не Юрия Лодыгина не Михаила Кержакова я в воротах команды М.Луческу не вижу.
Касательно инцидента Дзюба-Лодыгин считаю что Артему нужно быть более осмотрительным в выражениях а Юрию быть более толерантным в отношениях с партнерами
В любом случае других людей на поле у *Зенита* нет и до конца сезона 2016-2017г. они вряд ли появятся.
Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о возможной драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром». По его словам, в петербургской команде сейчас царит тяжелая атмосфера.
«Надо сказать, что атмосфера в Зените… сложная. Могу ли подтвердить драку в раздевалке? Возможно», – сообщил Генич.
Напомним, что «Зенит» потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2 и увеличил отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака» до шести очков.