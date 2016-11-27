Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Генич: «В «Зените» тяжелая атмосфера. Драка в раздевалке? Возможно»

    Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о возможной драке в раздевалке «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России с «Краснодаром». По его словам, в петербургской команде сейчас царит тяжелая атмосфера.

    «Надо сказать, что атмосфера в Зените… сложная. Могу ли подтвердить драку в раздевалке? Возможно», – сообщил Генич.

    Напомним, что «Зенит» потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2 и увеличил отставание от лидирующего в РФПЛ «Спартака» до шести очков.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.11.2016 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      СпецПРоект 30 ноября 2016, 16:16

      Зениту нужен другой вратарь никак не связанный не с Санкт-Петербургом не с инфраструктурой футбольного клуба Зенит По окончании зимнего трансферного окна 1.02 2017г. не Юрия Лодыгина не Михаила Кержакова я в воротах команды М.Луческу не вижу.
      Касательно инцидента Дзюба-Лодыгин считаю что Артему нужно быть более осмотрительным в выражениях а Юрию быть более толерантным в отношениях с партнерами
      В любом случае других людей на поле у *Зенита* нет и до конца сезона 2016-2017г. они вряд ли появятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 28 ноября 2016, 10:30

      нагнетение обстановки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 28 ноября 2016, 08:49

      Поздравляю с новой величиной в футболе... константин генич!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 28 ноября 2016, 08:29

      Лодыгин дыра, вот Дзюба его и обвинил в проигрыше, а он ответил, а тот Лорырке всек,))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 28 ноября 2016, 01:14

      Если есть конфликты, значит не всем всё равно. Это плюс для мешков

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 28 ноября 2016, 01:10

      лучше бы Кокорин с Мамаевым подрались..не поделили бутылку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 28 ноября 2016, 00:51

      Эмоции.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 28 ноября 2016, 00:17

      ПРОСТО НЕ ДУМАЛИ ЧТО ПРОИГРАЮТ ВОТ И ПСИХУЮТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 ноября 2016, 00:13

      Интрига развернулась после матча.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 28 ноября 2016, 00:08

      Тока драться и осталось

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11