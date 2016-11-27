«Ростов» не будет переносить матч с «Зенитом»

«Ростов» отказался от идеи переноса матча 17-го тура Премьер-лиги против «Зенита». Поединок состоится 3 декабря. Ранее донской клуб рассматривал такую возможность из-за того, что 6 декабря команде предстоит встретиться с ПСВ в Лиге чемпионов.

«Переноса не будет. Будем играть в жестком графике», – сообщил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц.