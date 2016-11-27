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    «Ростов» не будет переносить матч с «Зенитом»

    «Ростов» отказался от идеи переноса матча 17-го тура Премьер-лиги против «Зенита». Поединок состоится 3 декабря. Ранее донской клуб рассматривал такую возможность из-за того, что 6 декабря команде предстоит встретиться с ПСВ в Лиге чемпионов.

    «Переноса не будет. Будем играть в жестком графике», – сообщил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц.

    Источник: ФК «Ростов»

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    27.11.2016 19:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 28 ноября 2016, 18:37

      В благостный для Зенит год, количество переносов дат игр было немало. Дик Адвокаат выбегал на поле к судьям, грубил открыто унижал их, показывал специфический жест - шевелил перстами, намекая на продажность. Всё сходило с рук. Сейчас у Ростова два дня перед решающей встречей в Европе, а у Зенита на два дня больше перед ничего не значащим матчем . Санкт-Петербург в сердцах думает, а в друг и "этими" еще воле Господа в Лиге Европе играть придется. Они в России надоели. Очень по-спортивному. Всё в своих руках. Торг будет ли? Как-то Спартак догонять нужно.

      0
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      Рейтинг: +6

      Neymar__Jr11 28 ноября 2016, 08:18

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +203

      Deniskl 28 ноября 2016, 08:05

      Мужики!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 28 ноября 2016, 04:11

      Правильно, нечего рвать тур на части

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > арейская 28 ноября 2016, 10:02

      Как сказать. Во вторник очень важная игра и несколько лишних дней подготовки и отдыха не помешали бы. Тем более игра с Зеней будет очень сложной. В любом случае прорвемся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 27 ноября 2016, 21:11

      А играют одним составом....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Ris 27 ноября 2016, 20:13

      Мужики!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Ris > 27 ноября 2016, 20:57

      "и не с тали поднимать"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Ris > 27 ноября 2016, 20:58

      Тебе самому не стыдно?

      2
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      Рейтинг: +256

      Ris > 27 ноября 2016, 20:58

      Отброс просто.

      2
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