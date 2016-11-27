«Ростов» не будет переносить матч с «Зенитом»

В благостный для Зенит год, количество переносов дат игр было немало. Дик Адвокаат выбегал на поле к судьям, грубил открыто унижал их, показывал специфический жест - шевелил перстами, намекая на продажность. Всё сходило с рук. Сейчас у Ростова два дня перед решающей встречей в Европе, а у Зенита на два дня больше перед ничего не значащим матчем . Санкт-Петербург в сердцах думает, а в друг и "этими" еще воле Господа в Лиге Европе играть придется. Они в России надоели. Очень по-спортивному. Всё в своих руках. Торг будет ли? Как-то Спартак догонять нужно.
«Ростов» отказался от идеи переноса матча 17-го тура Премьер-лиги против «Зенита». Поединок состоится 3 декабря. Ранее донской клуб рассматривал такую возможность из-за того, что 6 декабря команде предстоит встретиться с ПСВ в Лиге чемпионов.
«Переноса не будет. Будем играть в жестком графике», – сообщил главный тренер «Ростова» Иван Данильянц.