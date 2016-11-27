Газинский: «Краснодар» ничуть не слабее «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о своих ожиданиях от матча 15-го тура РФПЛ с «Зенитом» (27 ноября). Напомним, что встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Нам нужно абстрагироваться от того, кто нам будет противостоять. Не надо думать, мол, мы встречаемся с «Зенитом», а это один из лидеров Чемпионата России, очень опасный соперник. Мы ничуть не слабее, у нас тоже хорошая команда, мы играем дома, при своих болельщиках и должны стремиться только к победе! Все в наших руках – как сыграем, таков и будет исход матча.

На теоретическом занятии наш главный тренер подробно расскажет, как действовать против петербуржцев, и мы, выйдя на поле, приложим все усилия, чтобы победить», — сказал футболист.