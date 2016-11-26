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    Олег Иванов: «Закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов после матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) рассказал о своей травме и оценил исход игры.

    «Ситуация с травмой? Все хорошо, восстанавливаюсь. Просто в игре с «Томью» получил повреждение, почти неделю не тренировался. Вчера только вышел на тренировку и сегодня на игру, почувствовал, что не смогу продолжить.

    Думаю, закономерным итогом матча со «Спартаком» была бы ничья. Просто москвичи использовали свой момент, а у нас те подходы и моменты, которые были – где-то выручил вратарь, где-то не повезло», – сказал Иванов.

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    26.11.2016 23:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 ноября 2016, 02:45

      Не всегда в футболе итоговый результат соответствует ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ. -На то это и игра -ФУТБОЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      ANB RUS 27 ноября 2016, 01:06

      По чесноку конечно же ничья, но красно-белые больше хотели победить!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 ноября 2016, 00:50

      Да

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 27 ноября 2016, 00:31

      " Спартак " тянут за уши .........

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1897

      Aston > VikNMar 27 ноября 2016, 01:19

      Ты сам понял,что написал?или совсем клнтузило?

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 27 ноября 2016, 00:04

      не повезло

      0
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