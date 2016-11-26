Венгер отказался подписывать Модрича из-за небольшого веса игрока

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился воспоминаниями о приходе в АПЛ полузащитника Луки Модрича. По словам специалиста, игрок мог оказаться в «Арсенале».

«Венгер решил, что Модрич чересчур мало весит, чтобы добиться успеха в Премьер-лиге. Некоторые члены моего тренерского штаба тоже считали, что он недостаточно внушителен, чтобы играть в АПЛ на своей позиции», – признался Реднапп в своей автобиографии.

Модрич в 2008 году перешел из загребского «Динамо» в возглавляемый Реднаппом «Тоттенхэм», откуда в 2012 перебрался в «Реал».