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    Саму: «В матче с ЦСКА «Рубин» мог рассчитывать на победу»

    Полузащитник «Рубина» Саму поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором его партнеры сыграли вничью с ЦСКА (0:0). По словам испанца, казанский клуб в данной встрече мог рассчитывать на победный исход.

    – Впечатления очень хорошие. К сожалению, городом насладиться я не успел. Приятно играть с соперником, у которого такие классные болельщики. Мы провели сегодня хороший матч и могли рассчитывать на более положительный результат.

    – Какая задача ставилась тренером перед матчем?

    – Задача была – играть в свой футбол. Ребята сегодня хорошо поработали. Темп игры был очень высокий. Мы должны были забивать гол в одной из наших контратак.

    – Уже привыкли играть в холодную погоду?

    – Пока еще не могу сказать, что полностью привык. Если говорить о качестве поля, то газон был не идеален. Но это сложные условия для обеих команд.

    – Вы удовлетворены качеством своей игры сегодня?

    – Да, я удовлетворен. Но больше тем, как отработала команда. Мне в последних отрезках не хватало точности передач.

    – Как вам зимняя Россия?

    – Дело в том, что для меня это новый опыт. Никогда не находился в странах с таким холодным климатом, не играл при таких низких температурах, – передает слова Саму корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 17:41
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