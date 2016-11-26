Жемалетдинов: «Ничья – хороший результат, но «Рубин» ехал в Москву за победой над ЦСКА»

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором казанский клуб сыграл вничью с ЦСКА (0:0). По словам футболиста, его команда намеревалась победить в данной встрече.

– Погода была очень холодной. Теплее, чем в Казани, но все равно холодно. Поле не лучшего качества. Игра была равной, имелись моменты и у них, и у нас.

– Саму и Рочина смещались к вам на фланг. Это была установка тренера?

– Так сложились обстоятельства. Я больше в обороне был, а они открывались туда.

– У вас был хороший момент, когда пошли в обводку. Тренер призывает брать игру на себя?

– Тренер всегда говорит: «Если остаешься один, то обыгрывай, потому что на скорости тяжело тебя поймать».

– Ничья с чемпионом на выезде – хороший результат?

– Да. Но ехали сюда с целью победить, – передает слова Жемалетдинова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.