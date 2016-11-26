Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Грасия: «Рубин» как мог выиграть, так и проиграть игру с ЦСКА, поэтому в общем командой я доволен»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал безголевую ничью в поединке 15-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0).

    – Считаю, что команда провела хороший матч, показала цельную игру. Сегодня нам пришлось много работать в обороне. В первом тайме мы больше оборонялись, но во втором обе команды прибавили в атакующих действиях. Если бы во втором тайме фортуна повернулась в нашу сторону, мы могли выиграть. Но могли и проиграть. Поэтому я все равно доволен своей командой.

    – Почему до 85-й минуты вы сделали только одну замену?

    – Замены делаются, чтобы улучшить игру. Я был доволен действиями команды. Но замены были. В частности, потеряли Рубена Рочину, были сложности на фланге. Девича попросили пойти в атаку. Выход Бауэра был тактическим. Я не хотел ничего форсировать.

    – Можете сравнить этот стадион с теми, на которых приходилось играть в Испании?

    – Мне приходилось играть в Москве в качестве футболиста, когда играл за «Реал Сосьедад». Могу отметить высокий уровень стадиона и сказать, что он соответствует высоким европейским стандартам.

    – Как вам качество газона?

    – Не решусь взять на себя ответственность и говорить что-то о поле. Я новый человек в России. Здесь сложные климатические условия. Я не должен оценивать состояние газона.

    – После 70-й минуты вы дали установку играть на удержание счета?

    – Именно во втором тайме игра раскрылась, счет мог измениться. Поэтому не соглашусь, что мы собирались удерживать счет.

    – В команде много испаноязычных игроков. Санчес сегодня не совсем понял слова Рыжикова Есть проблемы с коммуникацией?

    – Я считаю, что настрой на понимание друг друга в нашей команде есть. Несмотря на то что игроки разговаривают на разных языках, – приводит слова Грасии корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2016 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11