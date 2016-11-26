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    РФПЛ. «Амкар» с минимальным счетом победил «Арсенал»

    В поединке 15-го тура РФПЛ «Амкар» на своем поле добыл минимальную победу над «Арсеналом». Три очка пермякам принес точный удар Прокофьева в дебюте встречи.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Амкар (Пермь) – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Прокофьев, 7.

    Амкар: Селихов, Милькович, Занев, Джикия, Гол, Огуде, Конде, Гиголаев, Комолов (Зайцев, 90), Прокофьев (Салугин, 64), Бодул (Йовичич, 82).

    Арсенал: Левашов, Ершов (Рыжков, 77), Хагуш, Вергара, Горбатюк, Горбатенко, Форбс (Власов, 22), Максимов, Стеклов, Денисов (Айдов, 71), Бурмистров.

    Предупреждения: нет – Максимов, 60; Бурмистров, 65; Стеклов, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 13:20
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