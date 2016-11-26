Варга: «Цена в 7 миллионов – это оскорбительно для игрока уровня Азмуна»

Футбольный агент Шандор Варга поделился размышлениями о зимней трансферной кампании «Ростова» и перспективах нападающего Сердара Азмуна.

– Допускаете большую зимнюю распродажу в «Ростове»?

– Надеюсь, что ее не будет. Все-таки футбол в первую очередь призван дарить людям радость и только во вторую – приносить кому-то прибыль.

Зачем «Ростову» распродажа? Он и так заработает много денег в Лиге чемпионов. Повысится интерес к команде в России и за рубежом. Возможно, появятся спонсоры. Трансферами источники доходов клуба не ограничиваются.

– Азмун созрел для перехода в клуб-лидер АПЛ?

– Судя по увиденному в чемпионате России и Премьер-лиге, он готов для любой большой команды.

– Сколько может стоить Азмун сегодня? В мае Transfermarkt оценил его в 7 миллионов евро.

– Для игрока класса Азмуна это просто оскорбительно! На Transfermarkt, наверное, немножко отстали от жизни. Если клуб из топ-10 Европы им заинтересуется, вполне может раскошелиться на 30-40 миллионов.

Естественно, если у него в контракте прописана сумма отступных 10 миллионов, никто переплачивать не станет.

– А Полоз?

– У Бердыева хорошие игроки. Но – не звезды. Налицо качественная тренерская работа, – сказал Варга.