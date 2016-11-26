Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Варга: «Цена в 7 миллионов – это оскорбительно для игрока уровня Азмуна»

Варга: «Цена в 7 миллионов – это оскорбительно для игрока уровня Азмуна»

26 ноября 2016, 01:25
7

Футбольный агент Шандор Варга поделился размышлениями о зимней трансферной кампании «Ростова» и перспективах нападающего Сердара Азмуна.

– Допускаете большую зимнюю распродажу в «Ростове»?

– Надеюсь, что ее не будет. Все-таки футбол в первую очередь призван дарить людям радость и только во вторую – приносить кому-то прибыль.

Зачем «Ростову» распродажа? Он и так заработает много денег в Лиге чемпионов. Повысится интерес к команде в России и за рубежом. Возможно, появятся спонсоры. Трансферами источники доходов клуба не ограничиваются.

– Азмун созрел для перехода в клуб-лидер АПЛ?

– Судя по увиденному в чемпионате России и Премьер-лиге, он готов для любой большой команды.

– Сколько может стоить Азмун сегодня? В мае Transfermarkt оценил его в 7 миллионов евро.

– Для игрока класса Азмуна это просто оскорбительно! На Transfermarkt, наверное, немножко отстали от жизни. Если клуб из топ-10 Европы им заинтересуется, вполне может раскошелиться на 30-40 миллионов.

Естественно, если у него в контракте прописана сумма отступных 10 миллионов, никто переплачивать не станет.

– А Полоз?

– У Бердыева хорошие игроки. Но – не звезды. Налицо качественная тренерская работа, – сказал Варга.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Азмун Сердар
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
simoron81
1480127811
да без Бердыева возможно не заиграет
Ответить
zadira56
1480128403
Мне кажется,что Азмун ещё не достиг своего пика.Идет по нарастающей.
Ответить
Atoniq
1480134895
Как говорил один персонаж из мультиков:"Маловато будет...!!!" )))
Ответить
Фан666
1480136057
А по мне так для игрока из России нормальная цена. Вспомните сколько переплачивали Рома и Лестер за Думбию и Мусу. Они тоже были лидеры в России и на лавке в Европе. А платить за игрока которой может не заиграть в новой команде 30-40 млн, это уже роскошь. Европейцы тоже делают выводы из своих трансферов
Ответить
Salamоn
1480143952
Ну лямов 15-20 вполне реально могут предложить,но никак 30
Ответить
Joko21
1480144758
На мой взгляд он стоит 20млн
Ответить
Gullit 76
1480150490
При нынешних завышенных ценах - 30 вполне может быть.В Атлетико.
Ответить
Главные новости
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
1
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
1
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
3
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
12
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Все новости
Все новости
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
1
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
13
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
5
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
13
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+