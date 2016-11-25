Мама Еременко: «Я впервые высказываюсь по вопросу дисквалификации Романа»

Мама полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Нелия Еременко прокомментировала ситуацию с дисквалификацией футболиста на два года за употребление кокаина.

«Мы не отвечали на звонки, и сейчас я впервые высказываюсь по этому вопросу. Мы старались не читать прессу и не делаем этого сейчас, поскольку в газетах все еще пишут не соответствующие истине вещи. Я знаю своего сына, знаю, кто он.

Пока закончился первый тайм, потом будет второй. Возможно, дополнительное время. Я знаю, что у Романа светлое будущее. После плохого дня вновь будет солнце, поэтому жизнь так интересна. Мы все время становимся сильнее», – приводит слова Нелии Еременко Vasabladet.