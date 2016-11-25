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  • Мама Еременко: «Я впервые высказываюсь по вопросу дисквалификации Романа»

Мама Еременко: «Я впервые высказываюсь по вопросу дисквалификации Романа»

25 ноября 2016, 23:22
12

Мама полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко Нелия Еременко прокомментировала ситуацию с дисквалификацией футболиста на два года за употребление кокаина.

«Мы не отвечали на звонки, и сейчас я впервые высказываюсь по этому вопросу. Мы старались не читать прессу и не делаем этого сейчас, поскольку в газетах все еще пишут не соответствующие истине вещи. Я знаю своего сына, знаю, кто он.

Пока закончился первый тайм, потом будет второй. Возможно, дополнительное время. Я знаю, что у Романа светлое будущее. После плохого дня вновь будет солнце, поэтому жизнь так интересна. Мы все время становимся сильнее», – приводит слова Нелии Еременко Vasabladet.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Финляндия Еременко Роман
Комментарии (12)
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DarkJoy
1480106215
я знаю твоего сына и бла бла бла... мне как болельщику цска стыдно за поступок Романа,потому что он профи и должен соблюдать свой проф-ые качества. А он как множество нариков по всеми миру пробует порошок. Да я бы за такое ему вообще дискву дал до конца жизни,потому что прекрасно осозновал что делал и поступил отвратительно по отношению к клубу,партнерам,сборной. Подставил всех и загубил себя как игрок
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BoltCX
1480109004
ни оправдания, ни опровержения, ни подтверждения. Статья ни о чём.
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Фан666
1480110843
Ни о чём высказалась, могла бы и дальше молчать
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TonicIG
1480111015
И где высказывание то?
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Lev Aleks
1480114986
все не без греха.....просто под раздачу именно он попал......
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spartak4everr
1480115200
Сын-наркоман - горе в семье
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за ЦСКА с 1980г
1480121306
Ребята,давайте уважать материнские чувства..
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Василий Зенитов
1480137046
Мать это святое
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Cant Stop
1480141337
Пока закончился первый тайм, потом будет второй. Возможно, дополнительное время. ....... Один в один сказал в прямом эфире агент романа на матч-тв...
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vladimir-7
1480141347
Бомбардиру скоро будет недоверие в 100% за липовые интервью, вот поэтому к вам и не идут нормальные журналисты.
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