Тотти: «Я в порядке, так зачем мне завершать карьеру?»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти заявил, что может отсрочить завершение игровой карьеры.

«В футболе ничего не гарантировано. Все думали, что я закончу играть в прошлом году, но я в порядке, я здоров и доверяю своем телу.

Каждый имеет право на свое мнение, но зачем мне закачивать карьеру, если я хорошо себя чувствую? Я все еще могу быть полезен команде», – сказал Тотти.

Добавим, что действующий контракт 40-летнего игрока с «Ромой» истекает по окончании этого сезона. Ранее римляне уже предлагали Тотти должность в структуре клуба.