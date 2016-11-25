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Тотти: «Я в порядке, так зачем мне завершать карьеру?»

25 ноября 2016, 23:11
4

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти заявил, что может отсрочить завершение игровой карьеры.

«В футболе ничего не гарантировано. Все думали, что я закончу играть в прошлом году, но я в порядке, я здоров и доверяю своем телу.

Каждый имеет право на свое мнение, но зачем мне закачивать карьеру, если я хорошо себя чувствую? Я все еще могу быть полезен команде», – сказал Тотти.

Добавим, что действующий контракт 40-летнего игрока с «Ромой» истекает по окончании этого сезона. Ранее римляне уже предлагали Тотти должность в структуре клуба.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо
Комментарии (4)
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Boozman
1480110897
Красавец. Не то что наши недозвёзды, им всем подавай предложения из первой 8-ки чемпионата, с высокой зп, а кто вообще считает себя ещё и футбольной мессией - им ещё и еврокубки подавай, ну а там глядишь они капризные подумают, завершать ли им карьеру в 30 лет, или нет
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Пиво без газа
1480119311
есть желание и силы почему бы и не играть
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Георгий 07 01 93 рус
1480144275
Император !!!
Ответить
Пиво без газа
1480196864
удачи
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