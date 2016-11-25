Щербаченко: «За такой пенальти Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца»

Российский специалист Федор Щербаченко подверг критике решение судьи Владимира Москалева назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 15-го тура чемпионата России с «Уфой».

«Считаю, арбитра Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца. Пусть отдохнет вместе с командами, которые уходят в отпуск… Пенальти какой-то надуманный. Мяч даже не долетал до борющихся игроков «Оренбурга» и «Уфы». Захват был, но таких моментов в каждом матче хватает. Если бы Москалев каждый раз давал пенальти за такое, я бы еще понял. Но здесь он принял непонятное решение», – сказал Щербаченко.