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  • Щербаченко: «За такой пенальти Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца»

Щербаченко: «За такой пенальти Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца»

25 ноября 2016, 18:18
8

Российский специалист Федор Щербаченко подверг критике решение судьи Владимира Москалева назначить пенальти в ворота «Оренбурга» в матче 15-го тура чемпионата России с «Уфой».

«Считаю, арбитра Москалева нужно дисквалифицировать на три месяца. Пусть отдохнет вместе с командами, которые уходят в отпуск… Пенальти какой-то надуманный. Мяч даже не долетал до борющихся игроков «Оренбурга» и «Уфы». Захват был, но таких моментов в каждом матче хватает. Если бы Москалев каждый раз давал пенальти за такое, я бы еще понял. Но здесь он принял непонятное решение», – сказал Щербаченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Оренбург Щербаченко Федор Москалев Владимир
Комментарии (8)
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edw7777
1480089297
"Большой" специалист, видимо, этот Щербаченко, если здесь пенальти не увидит разве что слепой.
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229728905
1480091363
Мяча не было у игрока, который упал. За что пенальти?
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Serjoga
1480091712
Да, в каждом матче таких момент до.. и больше! Так, чтобы отучить футболистов от "классической борьбы"! Нужно в каждом матче такие случаи фиксировать! Что-то никто не возмущался, когда Гацкан уложил немца таким способом и Бавария пробивала пеналь! В Европе уже давно за такое штрафуют, а у нас все боятся! Это же борьба!!!!!! Да, борьба, но классическая! А я хочу смотреть футбол!
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опус 2
1480093366
Чистое пенальти,чего возмущаться !
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229728905
1480093848
То есть можно с центра поля зарядить в штрафную, споткнуться там и будет пенальти? И не важно мяч долетит туда или вылетит за пределы поля. Мяч же летел в штрафную. Нечего возмущаться)))
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gencha19
1480095533
Там мяча и в помине не было.А пенальти и подавно.
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