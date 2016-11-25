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    Васин и Нехайчик сыграют с первых минут матча «Уфа» – «Оренбург»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Оренбургом». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Сысуев, Стоцкий, Безденежных, Ваньек, Игбун.

    Запасные: Шелия, Никитин, Сафрониди, Зубарев, Батютин, Обляков, Кротов, Диего Карлос, Марсиньо.

    «Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Ойеволе, Жунич, Бреев, Кацалапов, Воробьев, Афонин, Нехайчик, Коронов, Делькин.

    Запасные: Абакумов, Руденко, Шогенов, Померко, Батов, Парняков, Ефремов, Бамба, Саная.

    Источник: РПЛ

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    25.11.2016 16:35
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