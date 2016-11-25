Кака: «Футбол благодарен тебе, Стивен!»

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана» Кака вспомнил об играх против Ствена Джеррарда, который объявил о завершении карьеры. Напомним, что футбольная судьба сводила их в двух финалах Лиги чемпионов. Случилось это в 2005 и 2007 годах.

«Мы были соперниками на протяжении многих лет и пережили незабываемые финалы. Поздравляю с замечательной карьерой. Футбол благодарен тебе. Удачи, чемпион!» – написал Кака в Instagram.