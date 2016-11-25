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Мальдини продолжает восхищаться игрой Аршавина

25 ноября 2016, 08:33
8

Именитый в прошлом капитан «Милана» Паоло Мальдини считает полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина уникальным футболистом.

«Способен ли Аршавин еще восхищать? Конечно! Видно, что болельщики в Казахстане влюблены в Андрея. Я сам несколько раз выходил на поле против него. Не помню, сколько именно встреч провел на одном поле с Аршавиным. Поймите, я сыграл так много матчей…

Аршавин всегда был классным, уникальным футболистом. Ты никогда не знал, чего от него ждать. Когда Андрей получал мяч, я все время думал: ну и куда он его прокинет, что мне делать-то? Аршавин – большой, огромный талант», – считает Мальдини.

Напомним, недавно Андрей Аршавин продлил контракт с «Кайратом» до конца 2017 года.

Источник: Чемпионат.ком
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Милан Аршавин Андрей Мальдини Паоло
Комментарии (8)
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Фан666
1480053590
Был талант, да на чипсы разменялся
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С-Пб on-line
1480054115
Мальдини...об Аршавине...хм, я может быть что-то не знаю...
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ДАША Д
1480055128
Мальдини знает где находится Казахстан? Удивительно.
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lebron777
1480058075
в Сборную Андрона ! на последние пол часа выпускать , картины как минимум не испортит ,отблагодарить на домашнем чемпионате мира , за былые радости которые он дарил всей стране . Чтоб весь стадион похлопал )))
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Garrincha58
1480060407
он сейчас в сто раз был бы полезнее Кержа в Зените
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