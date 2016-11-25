Мальдини продолжает восхищаться игрой Аршавина

Именитый в прошлом капитан «Милана» Паоло Мальдини считает полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина уникальным футболистом.

«Способен ли Аршавин еще восхищать? Конечно! Видно, что болельщики в Казахстане влюблены в Андрея. Я сам несколько раз выходил на поле против него. Не помню, сколько именно встреч провел на одном поле с Аршавиным. Поймите, я сыграл так много матчей…

Аршавин всегда был классным, уникальным футболистом. Ты никогда не знал, чего от него ждать. Когда Андрей получал мяч, я все время думал: ну и куда он его прокинет, что мне делать-то? Аршавин – большой, огромный талант», – считает Мальдини.

Напомним, недавно Андрей Аршавин продлил контракт с «Кайратом» до конца 2017 года.