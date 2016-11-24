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  • Лига Европы. «Краснодар» избежал поражения в матче с «Зальцбургом» и вышел из группы

Лига Европы. «Краснодар» избежал поражения в матче с «Зальцбургом» и вышел из группы

24 ноября 2016, 22:50
12

В рамках группового этапа Лиги Европы «Краснодар» смог избежать поражения в матче с «Зальцбургом». На 85-й минуте матча счет сравнял Федор Смолов. В другом матче «Шальке» переиграл «Ниццу» со счетом 2:0.

Таким образом, российский клуб обеспечил себе выход из группы со второго места.

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Даббур, 37; 1:1 – Смолов, 85.

Краснодар: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо (Измайлов, 74), Перейра (Лаборде, 58), Эбуэ (Газинский, 46), Каборе, Смолов.

Зальцбург: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша (Шлагер, 87), Ульмер, Гульбрандсен (Хванг, 73), Радошевич, Уисдом.

Предупреждения: Калешин, 57; Лаборде, 76 – Бериша, 42.

Шальке (Германия) – Ницца (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коноплянка, 14; 2:0 – Аого, 80 (с пенальти).

Календарь Лиги Европы

Турнирная таблица Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Зальцбург Шальке-04 Ницца
Комментарии (12)
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ЖОРРО
1480017137
Игра плохая,но главное сделали результат!!!!!Поздравляю с выходом в плей офф Лиги Европы!!!!Ура!!!!Отдельное спасибо Шальке))))
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belarus-gomel
1480017164
вымучали ничью и вышли плейофф!!!! поздравляю!!
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baden69
1480017459
Молодцы, что смогли отыграться, хоть и с изрядной долей везения. С выходом в плей офф!!! Уже две российские команды мы точно увидим в еврокубках весной! Будем надеяться, что ЦСКА и Ростов тоже пройдут в весеннюю стадию Лиги Европы.
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Фан666
1480017728
Последние игры Краснодара в Европе расстраивают, с такой игрой первые кандидаты на вылет
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Вомбат
1480018287
Поздравить бы надо быков, но после такой игры хочется только плюнуть. Шалимов не может мотивировать легионеров. При нем Краснодар станет бразильской помойкой.
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Krasnodar 123
1480022818
НЕ ВЫШЛИ ИЗ ГРУППЫ, А ВЫПОЛЗЛИ! ИГРА ПОЛНЫЙ АТАС ! ШАЛИМОВ ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!
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Docentusa
1480023352
Отскочили))))
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Zeff
1480023780
Краснодар, с выходом!
Ответить
TRELL
1480029406
Эх,не очень то радуют игрой наши клубы в еврокубках,но результат и очки в копилку есть! Осталось только игру наладить,уж очень боязно за наши клубы. Я думаю,после паузы будет видно...
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арейская
1480032234
Предстоит ещё один матч, ну с Зенитом всё ясно, они выход оформили досрочно, а вот с Краснодаром о его втором месте пока говорить преждевременно, или я что-то не понимаю?
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