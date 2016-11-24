Лига Европы. «Краснодар» избежал поражения в матче с «Зальцбургом» и вышел из группы

В рамках группового этапа Лиги Европы «Краснодар» смог избежать поражения в матче с «Зальцбургом». На 85-й минуте матча счет сравнял Федор Смолов. В другом матче «Шальке» переиграл «Ниццу» со счетом 2:0.

Таким образом, российский клуб обеспечил себе выход из группы со второго места.

Лига Европы. Групповой этап. Группа I. 5-й тур

Краснодар (Россия) – Зальцбург (Австрия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Даббур, 37; 1:1 – Смолов, 85.

Краснодар: Крицюк, Налдо, Торбинский, Гранквист, Ахмедов, Калешин, Жоаозиньо (Измайлов, 74), Перейра (Лаборде, 58), Эбуэ (Газинский, 46), Каборе, Смолов.

Зальцбург: Вальке, Миранда, Упамечано, Самассеку, Даббур, Лазаро, Бериша (Шлагер, 87), Ульмер, Гульбрандсен (Хванг, 73), Радошевич, Уисдом.

Предупреждения: Калешин, 57; Лаборде, 76 – Бериша, 42.

Шальке (Германия) – Ницца (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Коноплянка, 14; 2:0 – Аого, 80 (с пенальти).

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