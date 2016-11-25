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Лиран Лиани (Петах-Тиква)
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Краснодар - Зальцбург

24.11.2016, Четверг, 21:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 5 тур Краснодар - Зальцбург
Обзор матча
Лига Европы (2016/2017), группа I
Квалификация, 1 тур
15 сентября, четверг 22:05 Зальцбург 0:1 Краснодар
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шальке-04 6 5 0 1 9:3 +6 15
2. Краснодар 6 2 1 3 8:8 0 7
3. Зальцбург 6 2 1 3 6:6 0 7
4. Ницца 6 2 0 4 5:11 -6 6
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 24 ноября 2016, 22:51

    Жаль. Был уверен в победе Краснодара! Но в любом случае с победой и с выходом из группы!

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    Рейтинг: +34

    таптыж 24 ноября 2016, 22:22

    из всех каманд наших лучше сыграл Ростов .....

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    Рейтинг: +34

    таптыж 24 ноября 2016, 22:01

    будет класс если выиграют Краснодар.....но атака никакая у них жаль.....

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    Рейтинг: +89

    Болельщик 123-777 24 ноября 2016, 21:48

    Давай Краснодар !!!! Нас и ничья устроит !!!!

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    Рейтинг: +612

    lNeTl 24 ноября 2016, 20:49

    Почему только комментатор так уверен,что Шальке вне досягаемости? 2 проигрыша один хотя бы разгромный,а Краснодару 2 уверенные победы и всё.

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    Рейтинг: +612

    lNeTl 24 ноября 2016, 20:46

    Только Краснодар!Только победа!

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    Рейтинг: +175

    Freux 24 ноября 2016, 18:12

    где можно состав посмотреть

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    Рейтинг: +390

    fantom23 24 ноября 2016, 16:22

    Давайте парни,вам по силам!!!!

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 23 ноября 2016, 16:27

    Болеем за земляков! Только победа и ТБ ;)

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