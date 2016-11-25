Краснодар - Зальцбург

Жаль. Был уверен в победе Краснодара! Но в любом случае с победой и с выходом из группы!
|Квалификация, 1 тур
|15 сентября, четверг
|22:05
|Зальцбург
|0:1
|Краснодар
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шальке-04
|6
|5
|0
|1
|9:3
|+6
|15
|2.
|Краснодар
|6
|2
|1
|3
|8:8
|0
|7
|3.
|Зальцбург
|6
|2
|1
|3
|6:6
|0
|7
|4.
|Ницца
|6
|2
|0
|4
|5:11
|-6
|6
из всех каманд наших лучше сыграл Ростов .....
будет класс если выиграют Краснодар.....но атака никакая у них жаль.....
Давай Краснодар !!!! Нас и ничья устроит !!!!
где можно состав посмотреть
Давайте парни,вам по силам!!!!
Болеем за земляков! Только победа и ТБ ;)