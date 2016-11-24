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    Матч 16-го тура РФПЛ «Терек» – «Краснодар» рассудит Федотов

    Определились судейские бригады на матчи 16-го тура чемпионата России. Так, центральную встречу тура «Терек»«Краснодар» обслужит бригада арбитров во главе с Игорем Федотовым.

    30 ноября (среда)

    «Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Рубин» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Зенит» – «Уфа»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

    1 декабря (четверг)

    «Томь» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Терек» – «Краснодар»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Анжи» – «Амкар»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    Источник: РФС

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    24.11.2016 11:27
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