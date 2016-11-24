Ярмоленко: «Нам не должно быть стыдно за свою игру»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (0:0). Футболист отметил, что его команда выглядела очень достойной в игре с таким серьезным соперником.

«Нам не должно быть стыдно за свою игру. Думаю, наши болельщики остались довольны. Мы играли агрессивно, пытались прессинговать. Конечно, не всегда это получалось, но считаю, что сыграли мы сегодня неплохо. В атаке, конечно, не все выходило, хоть и были предпосылки для хороших действий впереди. Но где-то не хватало последнего паса, где-то кто-то из нас принимал неверное решение. Но, повторюсь, в целом, как мне показалось, играли мы сегодня достойно.

Я отдал все силы. Старался, как и все ребята, забить мяч, добыть три очка для «Динамо». Но, увы, я не Марадона. А вот если бы у нас в составе сегодня был Марадона, то, уверен, мы бы точно победили», – сказал лидер команды.