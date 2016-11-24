Ребров: «Были хорошие шансы, но не удалось их реализовать»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров заявил, что в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Наполи» (0:0) он сделал ставку на игру на контратаках. По словам специалиста, его план не сработал. Напомним, что киевляне уже точно не поднимутся выше четвертой строчки в группе.

«Сегодня у нас играло достаточно молодых ребят. Тот опыт, который они получили в этом матче, неоценим. Никто не скажет, что мы играли на нулевую ничью и старались удержать этот счет. Мы играли против очень серьезной команды, не дали ей создать моменты. Это все благодаря сбалансированной игре в атаке и обороне. Были хорошие шансы, не удалось их реализовать. «Наполи» играет очень интенсивно, он не позволил нам провести контратаки, на которые мы рассчитывали», – сказал он.