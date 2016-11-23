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    Пятницкий: «Давыдов и Миранчук – самые перспективные футболисты страны»

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал слухи о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По мнению Пятницкого, футболист заметно усилит спартаковцев.

    «На мой взгляд, наряду с Денисовым Давыдовым Алексей является одним из самых перспективных футболистов страны. Думаю, Миранчук будет заметным усилением для «Спартака», между прочим, при мне Алексей выступал за академию красно-белых. Я слышал слухи о переговорах футболиста с «Локомотивом», там вроде какие-то проблемы. По этой причине я верю в то, что основания для разговоров по этой сделке есть. Алексей своим стилем игры может вписаться в стиль выступлений «Спартака», это наверняка подкупает клуб. Поэтому, как мне кажется, «Спартак» будет готов потратить на этот трансфер даже больше средств, чем необходимо», – сказал Пятницкий.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.11.2016 20:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +411

      aam 24 ноября 2016, 13:32

      В их возрасте пора бы уже перерасти из перспективных в профессиональных футболистов. А то у нас этих перспективных пруд пруди, а настоящего футбола как не было, так и нет.

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 ноября 2016, 11:21

      Прежде чем выкладывать материал, его текст вообще проверяет кто нибудь? Денисов Давыдов исправьте пожалуйста.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 24 ноября 2016, 08:35

      Наряду с Денисовым Давыдовым,)))))))))))))

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      Рейтинг: +114

      Wertalet 24 ноября 2016, 07:55

      16-и летний футболист который выходит на поле в матче Лиги Чемпионов - это перспективный футболист , а если мужику за 20 , то на мой взгляд к этим годам он уже должен быть не просто перспективным, а выходить в стартовом составе своей команды и показывать качественную игру....

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 21:00

      Давыдов уже года 3-4 перспективный, а толку то. Посмотрим что с Миранчуком будет

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Фан666 23 ноября 2016, 21:20

      Он ко всему прочему "русский Месси" А Миранчук уже третий год не прибавляет. Он слишком много торгуется по поводу нового контракта. Уходить из Локо , или не уходить?

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > kanav67 23 ноября 2016, 22:18

      Ну да "русский Мессии" играющий в дубле это вообще крутяк! Только у нас такое бывает, Месси и в дубле!

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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 23 ноября 2016, 21:00

      У нас в стране уже столько было этих перспективных! В 21-22 года футболисты должны играть на хорошем уровне если они чего-то стоят,а то так в перспективных и проходят по полю всю свою карьеру!

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 23 ноября 2016, 20:43

      а как же Кокорин и др.

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