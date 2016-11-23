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  • Ярмоленко: «Даже ничья с «Наполи» лишает нас шансов на еврокубковую весну»

Ярмоленко: «Даже ничья с «Наполи» лишает нас шансов на еврокубковую весну»

23 ноября 2016, 00:00

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко оценил турнирное положение команды в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Наполи».

«Если математически посмотреть, то даже ничья с «Наполи» лишает нас всех шансов на выход в весеннюю часть еврокубков. Поэтому завтра будем играть на победу, будем смотреть не на то, как действует соперник, а на свою игру и строить ее, исходя из своих сильных качеств. Думаю, все наши игроки, прилетевшие в Неаполь, готовы на сто процентов. Мы понимаем, что результат сейчас не тот, который мы ожидали в начале группового турнира Лиги чемпионов. Так что у нас лишь один выход – исправить ситуацию», – сказал Ярмоленко.

Также футболист поделился мнением о сопернике.

«У соперника очень хороший тренер, очень хорошие футболисты, да и в целом «Наполи» показывает очень качественный футбол. Но, повторюсь, мы приехали за победой, другого выхода у нас нет. Да, после чемпионата Украины очень тяжело перестраиваться на поединки Лиги чемпионов, потому что уровни турниров сильно отличаются. Приходится первые минуты осваиваться, особенно в плане скорости. Конечно, нам трудно, но ничего страшного – надо выходить из этой ситуации и играть в тот футбол, в который мы умеем и который присущ киевскому «Динамо».

Перед пятым туром в этой группе «Наполи» и «Бенфика» имеют по семь очков, «Башикташ» набрал шесть баллов, динамовцы замыкают квартет и одним пунктом в активе.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Динамо К Наполи Ярмоленко Андрей
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