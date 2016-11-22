Гацкан: «Думаю, в матче с «Баварией» все будет хорошо»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

– «Бавария» это – суперклуб. Но многие футболисты «Ростова» выступают в национальных сборных и имеют опыт игры на высоком уровне.

– Мы далеко не всегда играем против топ-сборных. А игроки «Баварии» играют в самых сильных национальных командах. У них есть быстрота мышления. Надеюсь, завтра порадуем наших болельщиков. Мы готовы к игре. Главное не терять концентрацию в самых важных моментах. Думаю, все будет хорошо, – сказал Гацкан.

Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.