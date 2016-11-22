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Гацкан: «Думаю, в матче с «Баварией» все будет хорошо»

22 ноября 2016, 19:45
4

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

– «Бавария» это – суперклуб. Но многие футболисты «Ростова» выступают в национальных сборных и имеют опыт игры на высоком уровне.

– Мы далеко не всегда играем против топ-сборных. А игроки «Баварии» играют в самых сильных национальных командах. У них есть быстрота мышления. Надеюсь, завтра порадуем наших болельщиков. Мы готовы к игре. Главное не терять концентрацию в самых важных моментах. Думаю, все будет хорошо, – сказал Гацкан.

Матч «Ростов» – «Бавария» состоится в среду, 23 ноября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Ростов»
Лига чемпионов Ростов Бавария Гацкан Александр
Комментарии (4)
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ivan1321
1479834364
все будет хорошо для Баварии )
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Мортус
1479839979
Я, я. Натюрлихь. Дас ист фантастиш!!!
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Par Mezan
1479843453
Харашо! Всё будет харашо, всё будет харашо, -мы это знаем...Знаем! РСМ, ну, чтобы все!.. Удачи!
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арейская
1479859436
Очень на это надеюсь, хотя будет это , ох как не легко...
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