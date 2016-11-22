Вернблум: «ЦСКА нужно быть более агрессивным и грязным в Лиге чемпионов»

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Байером» рассказал, за счет чего армейцы могут добиться результата в нынешнем розыгрыше турнира. По мнению шведа, красно-синим не хватает агрессии на поле. Встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

– Нам нужно драться на поле, быть более агрессивными, даже грязными, насколько это позволено правилами. Мы слишком добренькие в этой Лиге чемпионов, слишком приветливые. Так нельзя! У нас отличная команда, мы до сих пор способны пройти дальше, и покуда этот шанс есть, мы обязаны за него цепляться. Нужно выигрывать мячи, один за одним, и не только возле своей штрафной, а гораздо выше. Если ты отбираешь мяч на протяжении минуты, а потом теряешь за пять секунд, чего ты сможешь добиться? В любом случае это вопрос только к нам, к футболистам, и мы сделаем все, чтобы поправить игру.

– Нехватка Дзагоева, Еременко, Василия Березуцкого ведь тоже сказалась, не так ли?

– Конечно, это наши лидеры, и их отсутствие по нам сильно ударило. Особенно потери неприятны сейчас, когда у нас нет такой глубины состава, как несколько лет назад. Это означает, что каждая травма или дисквалификация вредят еще сильнее. Но нам нельзя ныть, нужно бороться, чтобы неудачный отрезок сезона как можно скорее остался позади.

– Лично тебе, позволь заметить, матч с «Монако» не удался.

– Согласен. Повторюсь, и я, и вся команда должны сделать все, чтобы реабилитироваться. Думаю, в нашем составе не было ни одного футболиста, который бы мог записать эту встречу себе в актив. Будем исправляться.

– Теперь к нам приезжает леверкузенский «Байер». Мы уже поняли, что ребятам не до сантиментов, и настрой на игру будет запредельный. По первой игре – какое впечатление оставила эта команда?

– «Байер» играл очень хорошо — пока мы позволяли ему так играть. Это как раз то, о чем я говорил: в первые полчаса мы просто бегали за ними, но не могли забрать мяч на их половине. Все хорошие вещи с командой случаются, когда ты начинаешь быть агрессивным. Как только мы стали играть в отбор, сразу же сумели забить два гола. По правде сказать, 2:2 – отличный результат для нас, если учесть, как быстро мы пропустили дважды. Но во втором тайме мы могли забивать еще.