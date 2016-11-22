Шаваев перенес операцию в одной из московских клиник

Полузащитнику «Амкара» Алихану Шаваеву была сделана операция в одной из московских клиник. Напомним, игрок получил перелом обеих костей левого предплечья в гостевом поединке 14-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1), неудачно приземлившись на газон после верховой борьбы. Срок восстановления составит примерно три месяца.

«Мы всерьез опасались черепно-мозговой травмы или травмы шейного отдела позвоночника. Этого не случилось. Что касается самого перелома – это не просто перелом двух костей – смещающиеся костные отломки в буквальном смысле разрывают мягкие ткани конечности: мышцы, сухожилия, фасции. Зачастую происходит повреждения крупных сосудов и нервов с вытекающими последствиями. Такие травмы часто сопровождаются развитием травматического шока. Порой они вызывают и весьма тяжелые поздние осложнения. Будем надеяться, что этого не произойдет», – сказал главный врач «Амкара» Сергей Долгомиров.