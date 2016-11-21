РФПЛ. «Терек» сыграл вничью с «Томью» в заключительном матче 14-го тура

В заключительном матче 14-го тура РФПЛ «Терек» и «Томь» не порадовали зрителей голами и сыграли вничью – 0:0.

Таким образом, грозненский клуб набрал 24 очка и продолжает находиться на четвертом месте в турнирной таблице. «Томь» поднялась на 14-ю строчку и теперь имеет в активе девять баллов.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Терек (Грозный) – Томь (Томск) – 0:0

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Пирис (Мбенгуе, 80), Кузяев, Роши (Грозав, 78), Иванов, Митришев (Мирзов, 73), Балай.

Томь: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дудиев (Погребняк, 90+1), Жиров, Яблонски, Баляйкин, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 75), Голышев, Касьян (Самодин, 66).

Предупреждения: нет – Ковальчук, 32; Касьян, 36; Дудиев, 53; Самодин, 90+3.

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