Месси готов принять участие в матче с «Селтиком»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вернулся в общую группу и наравне с остальными игроками команды готовится к матчу пятого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Селтиком». Лидер сине-гранатовых был вынужден пропустить игру 12-го тура Примеры против «Малаги» (0:0) из-за проблем с желудком, возникших у него во время перелета со сборной Аргентины между встречами отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

Поединок «Селтик» – «Барселона» состоится в среду, 23 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.