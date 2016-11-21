Апелляцию сможет подать только сам Еременко, а не ЦСКА

Известный адвокат Артем Пацев, который представляет интересы полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, рассказал подробности возможности подачи апелляцию на отстранение спортсмена от футбола может только лишь он сам.

«Мотивировочная часть, насколько мне известно, еще не получена. По правилам подавать апелляцию может та сторона, которая участвовала в деле. Дело звучит как «УЕФА против Романа Еременко», то есть апелляцию здесь может подавать лишь сам футболист. Сроки получения мотивировочной части могут быть различными – может, неделя, а может, месяц», – рассказал Пацаев.

Напомним, что на прошлой неделе УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА (2:2). В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.