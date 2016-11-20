Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «Чтобы выигрывать, нужно попотеть. Главное, что игроки вкладывают сердце и душу»

Каррера: «Чтобы выигрывать, нужно попотеть. Главное, что игроки вкладывают сердце и душу»

20 ноября 2016, 20:25
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался доволен игрой команды в победном матче 14-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).

«Мы готовились к игре, зная, что она будет сложная. «Амкар» мало пропускает, здорово действует на стандартах, классно выносит мяч из штрафной головой. Одной из немногих возможностей забить были удары издалека. Естественно, Зе Луиш очень важен для нас, но Мельгарехо полностью выложился и отдал себя всего. Я очень доволен старанием команды, но по ходу такой игры обрадовался бы и ничьей. Вспомните матч с «Уфой», как все закончилось там. Когда команда обороняется вдесятером, сложно найти свободные зоны.

Селихов провел хороший матч, как и все игроки «Амкара». Я уделяю внимание тому, что делают мои игроки, за соперниками слежу не так пристально. Маурисио оставался на поле до тех пор, пока мог играть. Я его поменял только тогда, когда он попросил. На мой взгляд, Маурисио сыграл хороший матч. Единственное, он должен стать лучше во владении мячом. Таски травмировал ногу, но, думаю, на следующей неделе он будет тренироваться.

Ребята поняли — чтобы выигрывать, иногда надо попотеть. Не все игры проходят налегке, самое главное, чтобы футболисты вкладывали сердце и душу. Футбол порой шутит над нами, нельзя предугадать, что случится. Перфоманс болельщиков, посвященный мне? Я очень благодарен и очень рад, что болельщики так близко к сердцу воспринимают «Спартак». Они — наш 12-й игрок, пусть они знают, что мы отдаем себя полностью, чтобы победить», – сказал Каррера.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Каррера Массимо
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aston
1479663209
Спасибо тебе,что научил их биться
Ответить
Пастырь
1479663632
Здесь можно процитировать фразу из КВН " и сделал он из пешеходов юродивых кавалерию марадоноподобную" . Молодец Каррера.
Ответить
ttter
1479663654
Искренне удовольствие от игры.Спасибо,Тренер!!!!!!!!!!
Ответить
DjZinc
1479669578
ну почему все эти выражения кажутся жутко шаблонными??
Ответить
Диктор
1479669802
Спасибо за команду.
Ответить
Asbjorn
1479672445
Все правильно,приятно смотреть,когда игроки выкладываются,а не играют спустя рукава
Ответить
ivanthebest
1479681626
Красавчик Каррера. Давно мы не видели такой Спартак, который даже в очень нелегко складывающемся матче не сдаётся до последнего и верит в победу и что самое важное, перебарывает себя и всё-таки побеждает. Пусть скажем сегодня и был не самый искромётный футбол, но тем не менее эмоции от победы после такого матча были чуть ли не ярче, чем после игры с конями, т.к. здесь победа по мне далась более тяжёло и в целом, для команды, она даст больше плюсов.
Ответить
Главные новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Все новости
Все новости
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+