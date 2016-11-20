Каррера: «Чтобы выигрывать, нужно попотеть. Главное, что игроки вкладывают сердце и душу»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера остался доволен игрой команды в победном матче 14-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0).

«Мы готовились к игре, зная, что она будет сложная. «Амкар» мало пропускает, здорово действует на стандартах, классно выносит мяч из штрафной головой. Одной из немногих возможностей забить были удары издалека. Естественно, Зе Луиш очень важен для нас, но Мельгарехо полностью выложился и отдал себя всего. Я очень доволен старанием команды, но по ходу такой игры обрадовался бы и ничьей. Вспомните матч с «Уфой», как все закончилось там. Когда команда обороняется вдесятером, сложно найти свободные зоны.

Селихов провел хороший матч, как и все игроки «Амкара». Я уделяю внимание тому, что делают мои игроки, за соперниками слежу не так пристально. Маурисио оставался на поле до тех пор, пока мог играть. Я его поменял только тогда, когда он попросил. На мой взгляд, Маурисио сыграл хороший матч. Единственное, он должен стать лучше во владении мячом. Таски травмировал ногу, но, думаю, на следующей неделе он будет тренироваться.

Ребята поняли — чтобы выигрывать, иногда надо попотеть. Не все игры проходят налегке, самое главное, чтобы футболисты вкладывали сердце и душу. Футбол порой шутит над нами, нельзя предугадать, что случится. Перфоманс болельщиков, посвященный мне? Я очень благодарен и очень рад, что болельщики так близко к сердцу воспринимают «Спартак». Они — наш 12-й игрок, пусть они знают, что мы отдаем себя полностью, чтобы победить», – сказал Каррера.