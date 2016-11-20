Бубнов считает, что у «Спартака» нет права на ошибку в матче против «Амкара»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в преддверии матча 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» выразил мнение, что московский клуб в данной игре не имеет права на ошибку. Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«У «Спартака» большие потери, особенно в атаке, но красно-белые все равно должны забить на своем поле. «Амкар» тоже имеет кадровые потери – не сыграет, к примеру, Гол. Для «Спартака» игра будет очень тяжелая, но преследователи, вероятно, свои матчи выиграют, а, значит, у подопечных Массимо Карреры нет права на ошибку», – сказал Бубнов.