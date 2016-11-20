Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Краснодар» отправил три безответных мяча в ворота «Урала»

    В матче 14-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле разгромил «Урал», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0.

    Данная победа позволила краснодарскому клубу набрать 24 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице. «Урал» расположился на 13-й строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Газинский, 66; 2:0 – Смолов, 71; 3:0 – Жоаозиньо, 74.

    Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Перейра (Торбинский, 81), Газинский, Жоаозиньо, Быстров (Ахмедов, 61), Ари (Смолов, 46).

    Урал: Заболотный, Динга, Данцев, Лунгу (Бугуи, 86), Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Подоксенов (Ставпец, 72), Фидлер, Коробов (Павленко, 61), Павлюченко.

    Предупреждения: нет – Данцев, 19; Подоксенов, 64.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2016 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 20 ноября 2016, 21:32

      ну результат хороший.. однако посмотрим как дальше на недельке дела пойдут. УДАЧИ КРАСНОДАРУ!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 ноября 2016, 17:03

      Вот такой бы счет с Зальцбургом в четверг ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 20 ноября 2016, 16:47

      Такой крутой стадион , а повторов(камер) посмотреть оффсайды нетути!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 20 ноября 2016, 16:40

      Погостил Урал в премьер-лиге и хватит...пора домой

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 20 ноября 2016, 16:38

      . . В Болгарии было спокойнее Тарханов уже устал

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11