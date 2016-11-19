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    Аршавин: «Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенита» он все-таки сильнее»

    Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ и признался, что не рассчитывает вернуться в «Зенит».

    «Не считаю, что у «Спартака» чемпионский состав. У «Зенит» он все-таки сильнее. Да и «Краснодар» не уступает по подбору футболистов. Но при этом, думаю, красно-белые будут бороться до конца за первое место наравне с «Зенитом». «Спартак» играет хорошо, я видел некоторые матчи.

    Не питаю иллюзии, что еще сыграю за «Зенит». Это мой любимый, родной клуб. Он очень многое сделал для меня, а я отдавал «Зениту» здоровье. Но объективно понимаю, что в топовый клуб РФПЛ меня не позовут», – сказал Аршавин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2016 21:56
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 ноября 2016, 20:17

      У Зенита 10 лет состав сильнее всех в чемпионате, а толку чуть.Если бы Спартак не маячил впереди опять бы в пол ноги играли.

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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 20 ноября 2016, 14:06

      ну тут Шава прав,мы уж явно посильнее мясных!!! к ним приедем и скинем с пьедестала!

      1
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 20 ноября 2016, 13:30

      Зенит солиднее

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2016, 11:59

      Я хоть и не болельщик Зенита, но отмечу, что А. Аршавин своей игрой
      заслужил уважение болельщиков, поэтому не надо его так унижать.

      6
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 20 ноября 2016, 09:44

      ныне свиноферма рулит, а в нашем РФПЛ только так и надо

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 ноября 2016, 06:11

      Эта сборная для позора собрана. Большими ценителями Спартака.

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 20 ноября 2016, 04:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тебя никуда не позовут,чипсоед сраный

      -7
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 20 ноября 2016, 05:54

      Сраный здесь, только ты и тебе подобные.

      8
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Zeff 20 ноября 2016, 06:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      интелекта бомжа на много не хватает,я знаю,только срать да воровать

      -6
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Zeff 20 ноября 2016, 07:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а ты смотрю ещё и минусёр-дятел,правда глаза колет)))ну реально мелкий человечишко,букашечка

      -5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 20 ноября 2016, 09:34

      Да какая за тобой правда. Не смеши. Если ты гадости пишешь, минус поставить значит нехорошо? Ладно не буду. Живи и радуйся!

      5
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Каратель 20 ноября 2016, 09:38

      Немного же ты знаешь.

      4
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      Рейтинг: +665

      Snerg 20 ноября 2016, 03:36

      зато нарикокони как лоси скачут по полю

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 20 ноября 2016, 02:17

      Его надо в ФК Чита

      -2
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 20 ноября 2016, 00:19

      Шаве максимум банку полировать, в ФНЛ

      -2
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