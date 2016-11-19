Раньери: «Похвалил игроков, ведь они старались изо всех сил»

Главный тренер«Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями после матча 12-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:2).

«Я сказал своим игрокам: «Хорошая работа», ведь они старались изо всех сил. Мы проигрывали со счетом 2:0, однако сумели вернуться в игру.

Конечно, «Уотфорд» очень хорошо защищался. Мы пытались сделать все, второй тайм был напряженным, но хороших моментов мы так и не создали.

Два их гола сделали игру. Мы выступили хорошо, дух был правильным, и я доволен. Когда мы играем с таким настроем, я доволен», – сказал Раньери.