Мальгарехо: «Настоящее мучение – наблюдать за играми со скамейки запасных»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о своем положении в команде и поделился воспоминаниями о матче десятого тура РФПЛ против «Ростова» (1:0), назвав эту встречу самой тяжелой игрой в сезоне.

«Конечно, настоящее мучение — наблюдать за играми со скамейки запасных. Утешаешь себя мыслями о том, что скоро тренер сделает замену, и ты окажешься на поле. Знаете, инстинктивно во время поединка всегда ощущаю себя, как будто нахожусь на газоне вместе с партнерами. Хочется устремиться за мячом, открыться, отдать пас… Получается, проживаю матч полностью. Понимаю, что только упорная работа на тренировках может «открыть дорогу» в основу, поэтому выкладываюсь на занятиях по полной и жду своего шанса.

Какая игра в нынешнем сезоне стала самой сложной? Сразу приходит в голову матч с «Ростовом». Тогда нам действительно пришлось потрудиться. Сначала обливались горячим потом: приходилось носиться по полю, закрывать свободные зоны, чтобы «Ростов» не мог проводить контратаки. Мы пытались забить. Когда это получилось, показалось, что играть стало легче. Но на самом деле это была иллюзия! Ростовчане вскоре остались в меньшинстве и стали от этого еще более опасными. В концовке встречи мы едва не пропустили. Холодный пот выступал на лбу. Вспоминаю последние минуты того поединка… До сих пор жутко!» – сказал Мельгарехо.